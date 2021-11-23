مؤشرات على إغلاق ألمانيا والدنمارك... للسعوديين: "عدلوا" حجوزاتكم مبكرًا

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تحذير أمريكي من السفر إليهما

بعد السماح بالسفر لمواطنيها بالسفر إلى أوروبا منذ قرابة 6 أشهر نصحت الولايات المتحدة أمس الاثنين 22 نوفمبر 2021 مواطنيها بتجنب السفر إلى كل من ألمانيا والدنمارك بسبب ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في هذين البلدين اللذين يشهدان موجة وبائية جديدة بدأت بالانتشار في أوروبا بأسرها.

ونشرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيراً من المستوى الرابع الأعلى على الإطلاق لكل من هذين البلدين، مشيرة إلى أن هذا التحذير يعني أن هناك مستوى مرتفعاً جداً من الإصابات بـ"كوفيد-19" وفقًا للإندبندنت.

وكانت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد رفعت مستوى التحذير بالنسبة للبلدين إلى المستوى الرابع داعية الأميركيين إلى تجنب السفر إلى هناك.

فيما نصح خبراء السفر وحجوزات الطيران السعوديين الذين يستعدون للسفر الى هاتين الدولتين بتجنب السفر إليهما، متوقعين إقبيل احتتفالات ما يسمى بأعياد نهاية العام، وهي الفترة التى تبدأ بعد أسبوعين قادمين، وطالب الخبر المواطنين السعوديين بتعديل الحجز مبكرًا للاستفادة من العروض الحالية في دول أخرى.