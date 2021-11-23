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رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق فكرة العودة لمدة 24 ساعة فقط والدعوى للانتخابات والرحيل عن النادي.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن مرتضى منصور استشهد في جلسته مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي بما حدث مع النادي الأهلي وإمكانية المد للمجلس لحين إقامة الانتخابات.

وأوضح المصدر أن مرتضى استشهد ببقاء محمود الخطيب لحين إقامة انتخابات الأهلي يوم الجمعة المقبل وهو ما يعني عدم ضرورية تشكيل لجنة ثلاثية لإقامة الانتخابات.

وشدد المصدر على أن مرتضى منصور أكد لوزير الرياضة أنه حال عودته سيكون لحين إقامة الانتخابات ورفضه التام فكرة العودة لمدة 24 ساعة فقط.