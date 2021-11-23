تعرف على برنامج حفل نهائي دوري آبطال آسيا

★ ★ ★ ★ ★

لا حديث يعلو فوق صوت نهائي دوري أبطال آسيا والذى يجمع بين فريقى الهلال السعودي وبوهانج الكوري، والتى تقام على ملعب فهد الدولى في الرياض.

وكشفت صحيفة «الرياضية» السعودية عن الاحتفالية التي أعدها الاتحاد الأسيوى لكرة القدم، استعدادا للمباراة التي تنطلق مساء الثلاثاء.

وقالت الرياضية إن البرنامج سيعتمد على الإبهار الضوئى، حيث ستتخلله عروض الألعاب النارية، بالإضافة إلى عروض الليزر والموسيقى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم عرض عدة عبارات باللغتين العربية والإنجليزية، كما سيتم رسم شعارى الناديين على عشب الملعب.

ووضع الاتحاد الأسيوى لكرة القدم برنامجًا احتفاليًا مبهرًا على شرف نهائى دورى الأبطال، الذي سيجمع، اليوم، فريقى الهلال وبوهانج ستيلرز الكورى الجنوبي، على ملعب الملك فهد في الرياض.