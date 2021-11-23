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بعد أيام من واقعة «حبس طفلتين في الحمام».. أب يتحرش ببناته بعد وفاة والدتهما

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بعد أيام من واقعة «حبس طفلتين في الحمام».. أب يتحرش ببناته بعد وفاة والدتهما بعد أيام من واقعة «حبس طفلتين في الحمام».. أب يتحرش ببناته بعد وفاة والدتهما

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لم تمر أيام على واقعة تعذيب أب لطفلتيه وحبسهما في الحمام وتناولهما خبز «حاف» بعد وفاة والدتهما، إرضاءً لزوجته الجديدة في منطقة السلام بالقاهرة، حتى شهدت منطقة الهرم بالجيزة واقعة لا تقل مأساوية إذ ضبطت أجهزة الأمن سائق بإحدى شركات النقل، بتهمة التحرش بابنتيه عمرهما 17 و19 سنة، عقب وفاة والدتهما.

جهات التحقيق أفادت بأن الشقيقتين المجني عليهما، قدمتا بلاغًا لقسم شرطة الأهرام، ضد والدهما، وقالتا إن أبيهما بعد وفاة والدتهما اعتدى على إحداهما- الصغرى- جنسيًا وحاول إفقادها عذريتها.

أجهزة الأمن، بعد تقنين إجراءاتها للقبض على الأب المتهم، أجرت تحرياتها وتوصلت إلى أقوال الفتاتين، وبضبطه ومواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وفي لقاءات تلفزيونية وأمام جهات التحقيق، روت الطفلتين ضحيتا التعذيب على يد والدهما بعد وفاة أمهما، إرضاءً لزوجته الثانية، ووصل به الحال لاحتجازهما بالحمام وتناولهما العيش «حاف»، وقائع ما حدث.

قالت «ش»، المجني عليها الأولى، إن والدهما ارتكب جريمته إرضاءً لزوجته الثانية وبتحريض منها، مشيرةً إلى أن والدهما كان يعاملهما جيدًا قبل وفاة الأم، إذ بدأ الأب في تعذيبهما عبر تقييد أيديهما بالحبال، التي تركت أثرًا على أقدامهما، وتركهما في الحمام، لافتة إلى أنه كان يسحبهما من شعرهما بعنف.

وأوضحت الطفلة، أن والدها رفض استخراج بطاقات الرقم القومي لها ولأختها، خشية أن يتمكنا من أخذ حقهما منه، لافتة إلى أنها حاولت الانتحار فقزًا من شرفة الشقة قبل ذلك بسبب شدة التعذيب.

المصرى اليوم

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