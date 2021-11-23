أمانة الشرقية تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الصحية والاحترازية

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نفذت 2416 جولة في المراكز التجارية والأسواق على مدار يومين

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية, خلال اليومين الماضيين، 2416 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية, ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط 170 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940), تلقى 20 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها.