الأهلي يعلن فترة غياب حسام حسن بعد إصابته أمام غزل المحلة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مدة غياب مهاجم الفريق حسام حسن بعد الإصابة التي تعرض لها أمام غزل المحلة.

وتعرض حسام حسن لإصابة في مباراة الأهلي وغزل المحلة التي أقيمت أمس وفاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

وقال أبو عبلة إن حسام حسن، مهاجم الفريق أجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بكدمة في الجزء الخارجي للركبة.

وأوضح أبوعبلة إن حسام حسن يحتاج إلى أسبوع تقريباً لخوض برنامج تأهيلي يعود بعده للتدريبات الجماعية، موضحاً أن الأشعة أثبتت أن مهاجم الفريق لا يعاني من أي آلام أو إصابات أخرى.

ويلتقي الأهلي مع سموحة الخميس المقبل في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من خمس مباريات، حيث فاز على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة.