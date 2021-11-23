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الأشعة تكشف حجم إصابة علي معلول .. وطبيب الأهلي يعلن مدة غياب اللاعب

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الأشعة تكشف حجم إصابة علي معلول .. وطبيب الأهلي يعلن مدة غياب اللاعب الأشعة تكشف حجم إصابة علي معلول .. وطبيب الأهلي يعلن مدة غياب اللاعب

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قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن على معلول ظهير أيسر الفريق أجرى أشعة رنين خلال الساعات الماضية.

وقال أبوعبلة إن الأشعة أثبتت إصابة معلول بشد خفيف في العضلة الضامة، موضحاً أن هذا الشد يحتاج علاج ما يقرب من أربعة إلى خمسة أيام يغيب خلالها اللاعب عن المران الجماعي.

وتعرض على معلول لإصابة في مباراة الأهلي وغزل المحلة التي أقيمت أمس وفاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع سموحة الخميس المقبل في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من خمس مباريات حيث فاز على كل من، الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة.

المصرى اليوم

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