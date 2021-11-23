موسيماني يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي استعداداً لسموحة

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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة سريعة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم، الثلاثاء، باستاد التتش لشرح بعض الأمور الفنية الخاصة باللاعبين.

وشرح موسيماني للاعبي الأهلي بعض التعليمات التي تتعلق بمباراة غزل المحلة وكذلك بالارتباطات المقبلة ويأتي في مقدمتها مباراة سموحة.

وفاز الأهلي على غزل المحلة أمس، الاثنين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع سموحة الخميس المقبل في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 15نقطة جمعها من خمس مباريات، حيث فاز على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة.