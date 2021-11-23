الأهلي يستأنف تدريباته بلا راحة استعدادا لسموحة .. تعرف على تفاصيل المران

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اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في التشكيل الأساسي بالفريق خلال مباراة غزل المحلة أمس، بمران استشفائي اليوم بملعب التتش.

وخاض فريق الأهلي مراناً صباح اليوم استعداداً لمباراة سموحة في الدوري.

واكتفى اللاعبون المشاركون في مباراة غزل المحلة بخوض مران استشفائي وجلسة في «الجيم» فيما خاض باقي اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة أو البدلاء مرانا شاملا.

فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق مرانا قويا لحراس المرمى على لطفي، وحمزة علاء، ومصطفى شوبير بعدما خاض محمد الشناوي مرانا استشفائيا رفقة باقي الأساسيين في مباراة المحلة.

ويستعد الأهلي لمباراة سموحة الخميس المقبل في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق فوزاً هاماً على غزل المحلة أمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.