صوّت لـ محمد صلاح في جائزة «ذا بيست» من هنا

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عشاق النجم المصري محمد صلاح على موعد مع ملحمة تنافسية من خلال التصويت للاعبهم المفضل في صراع جائزة «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم عام 2021، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

المصري اليوم توفر لعشاق الملك المصري محمد صلاح إمكانية التصويت للاعب ومعه لاعبين آخرين للوصل إلى المرحلة النهائية من الجائزة الثلاثي الأفضل في العالم.

للتصويت لمحمد صلاح عليك اختيار ثلاثة لاعبين من ضمنهم صلاح من هنا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس الإثنين، عن قائمة تضم 11 لاعبًا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في العالم «ذا بيست» عن العام 2021.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب وهداف فريق ليفربول على رأس القائمة النهائية لجائزة «The Best» التي ضمت أيضًا الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، والبلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ، والبرازيلي نيمار مهاجم سان جيرمان، وثنائي تشيلسي الفرنسي نجولو كانتي والإيطالي جورجينيو، إلى جانب النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند، والفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد.

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ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال حفل سينظمه فيفا يوم 17 يناير المقبل.

وكشف «فيفا» في بيان رسمي أنه بدأ الآن التصويت على المرشحين، على أن يتم اختصار قائمة اللاعبين الحالية إلى 3 فقط، بحلول يناير المقبل.

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يذكر أن ليفاندوفسكي هو من فاز بجائزة العام الماضي 2020، بعد قيادته بايرن ميونخ للفوز بثلاثية الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، بينما يأتي ميسي كأكثر من توج بهذه الجائزة على مدار التاريخ بواقع 6 مرات.