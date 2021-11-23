ضبط متهم بسرقة الشقق فى حدائق القبة

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تمكن ضباط امن القاهرة من ضبط متهم بسرقة شقة سكنية فى حدائق القبة وبمناقشته اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقات.

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بإكتشافه كسر باب الشقة ملكه الكائنة بدائرة القسم وسرقة "شاشة ، 2 موتور " غسالة ، مروحة " بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب ، كما إعترف بإرتكاب عدد 4 حوادث سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها داخل إحدى الشقق "تحت التشطيب" بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة.