الداخلية تضبط 6 آلاف قضية خلال 24 ساعة

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات خلال 24 ساعة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها في مجال النقل ضبط 3 آلاف قضية، وفى مجال الكهرباء تم ضبط 3 آلاف و200 قضية وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.