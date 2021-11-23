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رئيس الوزراء: الإعلان عن استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات في قريبًا

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رئيس الوزراء: الإعلان عن استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات في مصر قريبًا رئيس الوزراء: الإعلان عن استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات في قريبًا

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أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعمل بالفعل على تعزيز الصناعات الوطنية، مشيرًا إلى أنه سنشهد الإعلان عن استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات في قريبًا.

وقال «مدبولي» خلال لقاءً موسعاً مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي ٢٨ مؤسسة مالية واستثمارية من ، والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهولندا، وجنوب أفريقيا، الثلاثاء، إن الحكومة تلقت عروضاً من كبري التحالفات الاستثمارية للعمل في مجالات عديدة لاسيما في مجال تحلية المياه، وأنها تعكف على دراسة هذه العروض لاختيار أفضل العروض التنافسية بما يتوافق مع سياستها الوطنية ويضمن توطين الصناعة.

وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات، لافتا إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، واعتزامها إطلاق حملة توعية موسعة بالحوافز والامتيازات المقدمة لهذه المشروعات، في إطار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية.

المصرى اليوم

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