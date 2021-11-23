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رئيس الوزراء: اتخذت خطوات جادة للقضاء على البيروقراطية التي ورثتها عبر السنوات

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رئيس الوزراء: الحكومة اتخذت خطوات جادة للقضاء على البيروقراطية التي ورثتها عبر السنوات رئيس الوزراء: اتخذت خطوات جادة للقضاء على البيروقراطية التي ورثتها عبر السنوات

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أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اتخذت خطوات جادة للقضاء على البيروقراطية التي ورثتها عبر السنوات، مستعرضاً في هذا الصدد بعضاً من إجراءات الميكنة والتحول الرقمي، والتي تضمنت إطلاق «منصة جسور» لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وإطلاق «بوابة الرقمية» لتوفير العديد من الخدمات بما فيها الخدمات المالية، وربط ما يقرب من ٣٦ ألف جهة حكومية على هذه المنصة.

وقال «مدبولي» خلال لقاءً موسعاً مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي ٢٨ مؤسسة مالية واستثمارية من ، والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهولندا، وجنوب أفريقيا، الثلاثاء، إن مصر تخطو خطى سريعة من أجل تحقيق التحول الرقمي ورقمنة نحو ٩٠٪ من الخدمات المقدمة إلى المصريين والأجانب للقضاء على البيروقراطية وتسريع الفترات الزمنية لإنهاء الخدمات.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خطوات جريئة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي تضمنت رفع الدعم عن منتجات الوقود، وإعادة توجيهه لخدمة قطاعات اجتماعية أخرى على رأسها التعليم والصحة، مضيفاً أن هناك لجنة للتسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل ثلاثة أشهر، لتحديد الوقود وفقاً للأسعار العالمية.

المصرى اليوم

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