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رحبت لجنة الشؤون الإفريقية بتسلم مصر رئاسة قمة «الكوميسا»، وقالت على لسان النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا«خطوة لها أهمية خاصة، لأنها تأتي بعد جائحة كورونا، والتي أثرت على كافة القطاعات مما أدى إلى أزمات في الدول الأافريقية، والتي من المستهدف أن نحاول تداركها مرة أخرى والتغلب عليها.

وأضاف النائب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن استضافة مصر لهذه القمة بعد غياب طويل دام لأكثر من 20 عاما، يؤكد حجم الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية عام 2014، منوها إلى أن مصر قامت بتعظيم جهودها تجاه القارة الإفريقية في جميع المجالات.

وأشار النائب «هندي» إلى أن هذه الجهود شملت تنشيط التعاون بين مصر والدول الإفريقية في جميع المجالات، إضافة إلى العمل على استضافة عدد من المؤتمرات والمنتديات المهتمة بالاستثمار والاقتصاد والأمن في القارة.

وأوضح النائب عمرو هندي، أن الرئيس السيسي إيمانا منه بأهمية العودة والريادة داخل القارة السمراء قام بتكثيف تحركاته وزياراته الهادفة للعديد من دول القارة، ومنهم دول انقطعت عنها مصر منذ عقود.

وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن الاعتماد على التحول الرقمي الفترة المقبلة، وإعطاء فرص أكبر للاقتصادات الرقمية، سيساعد علىى استمرار التكامل بين الدول الأفريقية، الأمر الذي يساعد التجار والمؤسسات على تجاوز العوائق التي فرضتها جائحة كورونا.