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ابتلع "خلطة إسمنتية" للانتحار.. "عملية الـ3 ساعات" تنقذ حياة عامل بجدة

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تجمدت في أحشائه وانسدت المعدة مما أحدث آلامًا حادة نُقِل على إثرها للطوارئ

ابتلع

نجح طاقم طبي وفني بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ مريض باكستاني الجنسية في الثلاثين من عمره، حاول الانتحار ببلع مادة سائلة تجمدت داخل أحشائه (خليط إسمنتي)؛ مما أدى إلى تحجره وانسداد تام في المعدة وآلام حادة في منطقة البطن، نُقِل المريض على إثرها إلى الطوارئ.

وعند حضوره تم إجراء كل التحاليل والأشعة اللازمة.. وعلى الفور تم أخذ المريض لغرفة العمليات واستخراج الجسم الإسمنتي من المعدة، وإعادة إصلاح الأضرار النسيجية؛ في عملية استغرقت ما يقارب الثلاث ساعات بإشراف الدكتور أيمن زمريق وفريقه الطبي واستشاري التخدير أحمد با فرج، ويتمتع المريض حاليًا بصحة جيدة ووضع مستقر ولله الحمد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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