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مفوضية الانتخابات الليبية: 98 مرشحا قدموا أوراقهم لخوض الانتخابات الرئاسية

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مفوضية الانتخابات الليبية: 98 مرشحا قدموا أوراقهم لخوض الانتخابات الرئاسية مفوضية الانتخابات الليبية: 98 مرشحا قدموا أوراقهم لخوض الانتخابات الرئاسية

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أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، إتاحة ملفات 98 متقدما للانتخابات الرئاسية، للجهات المعنية لنشر القائمة الأولية، مؤكدا أن اللجنة القانونية هي من ستفصل في المادة 12 بعد ترشح شخصيات لمن تنطبق عليهم هذه المادة.

وأشار السائح إلى أن هناك عملية تشويه ممنهجة لنسف العملية الانتخابية، موضحا أن تعديل القوانين من اختصاص مجلس النواب، وأن من لديه اعتراض يقدمه إلى البرلمان.

واستمر قبول الترشح للانتخابات الرئاسية حتى أمس الاثنين، 22 نوفمبر، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.

المصرى اليوم

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