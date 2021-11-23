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وزير الإسكان لرئيس جهاز المنصورة الجديدة: لن نقبل بأى تهاون في جودة التنفيذ

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وزير الإسكان لرئيس جهاز المنصورة الجديدة: لن نقبل بأى تهاون في جودة التنفيذ وزير الإسكان لرئيس جهاز المنصورة الجديدة: لن نقبل بأى تهاون في جودة التنفيذ

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء اجتماعا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذى لكل المشروعات، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وكذا ضرورة الالتزام بأعلى جودة في تنفيذ جميع المشروعات، قائلا: «لن نقبل بأى تهاون في جودة تنفيذ الأعمال بمختلف المشروعات.. ويجب التنفيذ بأعلى جودة وبأقصى سرعة».

المصرى اليوم

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