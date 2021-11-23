تلميذ بالصف الثالث الابتدائي يطعن زميله في ظهره أثناء لهوهما بسوهاج

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أصيب تلميذ بالصف الثالث الابتدائي بدائرة مركز سوهاج، بجرح طعنى في ظهره أدى إلى حدوث تسريب في السائل الشوكي، وتم نقله إلى المستشفى في حالة سيئة، قالت التحقيقات أن وراء الواقعة أبن عمه تلميذ بالصف السادس الإبتدائي، حيث طعنه بالسكين لخلافاتهما معاً أثناء لهوهما في الشارع.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من العميد وائل مراد مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى، بوصول الطفل أحمد محمد «8 سنوات- تلميذ بالإبتدائى» ويقيم بدائرة المركز، إلى المستشفي مصاباً بجرح طعني بالظهر، وتسريب بالسائل الشوكي والحالة العامة سيئة، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، وسؤال والده محمد. أ. م «50 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، أتهم نجل شقيقه على. أ. أ «12 سنة- تلميذ بالصف السادس الابتدائي» ويقيم بذات الناحية، بالتعدي على نجله المذكور بالضرب بآلة حادة مما نتج عنه إصابته حال قيامهما باللهو معاً أمام المنزل، وقد تم ضبط المتهم والآداه المستخدمة «سكين»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.