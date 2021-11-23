محمد بن زايد يزور تركيا غدا في زيارة رسمية

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أعلنت الإمارات أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيتوجه غدا إلى تركيا في زيارة رسمية، يبحث خلالها قضايا إقليمية ودولية، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام» أن ولي عهد أبوظبي يجري الأربعاء، زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضحت الوكالة أن محمد بن زايد سيبحث مع الرئيس أردوغان خلال الزيارة «العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة»، إضافة على تطرق المباحثات بين الجانبين إلى «مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.