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طالبة تتناول «سم فئران» لمرور والدها بأزمة مالية بسوهاج

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طالبة تتناول «سم فئران» لمرور والدها بأزمة مالية بسوهاج طالبة تتناول «سم فئران» لمرور والدها بأزمة مالية بسوهاج

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حاولت اليوم طالبة الانتحار بدائرة مركز طما في شمال محافظة سوهاج، قالت التحقيقات الأولية إنها تناولت «سم فئران» وجرى نقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعى لخطورة حالتها، وذلك بسبب إصابتها بحالة نفسية سيئة نتيجة مرور والدها بأزمة مالية، وعدم قدرته على تدبير نفقات المنزل.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول س. ع. م «20 سنة- طالبة» وتقيم بدائرة المركز إلى المستشفى مصابة بحالة إعياء وقيء إثر تناول مادة سامة، وتم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي، فانتقل إلى مكان الواقعة اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وبسؤال والدها المدعو على. م. م «63 سنة- عامل»، أقر أمام الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما بأنه يمر بضائقة مالية قامت على إثرها نجلته المذكورة بتناول «سم فئران» بالمنزل، مما نتج عنه إصابتها، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

المصرى اليوم

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