ضبط مالك شركة للملابس حصل على قرض قيمته 1.6 مليون جنيه بمستندات مزورة في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب شركة للملابس الجاهزة بالقاهرة، لتمكنه من الحصول على قرض مالي من أحد البنوك بموجب مستندات مزورة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا، بالتقدم لأحد البنوك للحصول على قرض مالي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب مستندات مزورة، كونه صاحب شركة للملابس الجاهزة، وتمكن من استلام القرض المالي والاستيلاء على قيمته والتي تقدر بمبلغ مليون و600 ألف جنيه.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته سجل تجاري باسمه يفيد بكونه صاحب شركة للملابس «مزور».

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه بتزوير السجل التجاري وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته بأحد مقاهي الإنترنت بمنطقة المرج.