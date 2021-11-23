ياسمين الخيام ومحمد رحيم أول الحضور لعزاء ابن شقيقة الكينج محمد منير

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حرص كل من الفنانة الكبيرة المعتزلة ياسمين الخيام، والموسيقار محمد رحيم، والمطرب المصري الألماني عادل طويل، وعدد كبير من أقارب وأصدقاء العائلة، الحضور خلال مراسم صلاة الجنازة على معتصم كمال، نجل شقيقة الفنان الكبير محمد منير، والذي توفي أمس، إثر تعرضه لأزمة صحية، وذلك في مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وتتقبل الأسرة العزاء بمقابر العائلة بطريق الفيوم.

وكان الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة إلا أن رحل مساء أمس الإثنين.

الجدير بالذكر أن الفنان الكبير محمد منير، عاد مؤخرًا إلى القاهرة بعد رحلته إلى ألمانيا، تخللها عدد من الحفلات.