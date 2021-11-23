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التعليم تدعو إلى الترشح لجائزة التميز الحكومي العربي

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التعليم تدعو إلى الترشح لجائزة التميز الحكومي العربي التعليم تدعو إلى الترشح لجائزة التميز الحكومي العربي
دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منسوبيها إلى المشاركة في جائزة التكريم الحكومي العربي في دورتها الثانية عبر مختلف فئاتها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة «اضغط هنا».

وأكّد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي أن المملكة تزخر بالمواهب والمبدعين والمتميزين، سواء على مستوى الجهات والقطاعات الحكومية أو الفرد وهو المواطن السعودي والمواطنة في مقار عملهم وخارجها، وحصد العديد من الجوائز محليًا وعربيًّا وعالميًّا، نظير اهتمام قيادة المملكة ودعمها للمواهب والمبدعين.

من جانبها، أوضحت مديرة مركز تميز الرياض في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض هدى السنيدي أن المشاركة في الجائزة من خلال تقديم طلب الترشح إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للجائزة، وذلك بالدخول على الموقع والضغط على صفحة المشاركة، وإدخال المعلومات المطلوبة، وإنشاء حساب خاص بالمشارك، وتأكيد تفعيل المشاركة بالضغط على الرابط الإلكتروني المرسل عبر البريد الإلكتروني، ثم دخول الحساب الخاص بالمشارك وتعبئة طلب الترشح في فئات الجائزة.

وأضافت أن دخول الحساب الخاص بالمشارك وتعبئة طلب الترشح في فئات الجائزة يتم بخيارين، الأول بتنزيل طلب الترشح عبر الموقع الإلكتروني للجائزة وتعبئته بحسب المتطلبات المدرجة وإعادة تحميله عبر موقع الجائزة ثم تحميل الأدلة المتعلقة بالمعايير وإرسال الطلب وتأكيد تسلم طلب الترشح في الجائزة من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمشارك.

ونوهت مديرة مركز تميز الرياض إلى أن الخيار الثاني يتمثل في تعبئة طلب الترشح إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للجائزة بحسب المتطلبات المدرجة وتحميل الأدلة المتعلقة بالمعايير ثم إرسال الطلب وتأكيد تسلم طلب الترشح في الجائزة من خلال إرسال بريد إلكتروني للمشارك، مشيرة إلى أن فريق الجائزة سيعقد عددًا من ورش العمل التدريبية (عن بعد) حول نظام الجائزة ومعاييرها والتفاصيل المتعلقة بها.


الوطن السعودية

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