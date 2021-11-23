SSC: حشد بشري وتقني من أجل النهائي الآسيوي.. بين الهلال وبوهانج

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اللقاء يُنقل بصوت "العتيبي" و"الحربين"

بدأت قنوات SSC (شركة الرياضة السعودية) عند الساعة الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء، النقلَ المباشر لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021، والذي يجمع الهلال السعودي ونظيره بوهانج الكوري، حينما يلتقي الطرفان على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض عند السابعة من مساء اليوم.

ويبدأ البث التلفزيوني عند الثانية ظهرًا من خلال استضافة عدد من الإعلاميين للحديث عن النهائي المنتظر، ومن ثم عرض لمسيرة الفريقين في المسابقة حتى الوصول إلى نهائي القارة.

ويستضيف الزميلان محمد خاتم وتركي شديد في "من الملعب" كلًّا من حارس مرمى الهلال (السابق) محمد الدعيع ولاعب الهلال أحمد الحربي السابق، والإماراتي عائض مبخوت والعماني أحمد حديد.

فيما يستضيف الزميل عبدالعزيز البكر في الاستديو التحليلي: عمر الغامدي، وإبراهيم العنقري، وسيعلق على المباراة فهد العتيبي وعيسى الحربين من خلال قنوات SSC-HD.