  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

SSC: حشد بشري وتقني من أجل النهائي الآسيوي.. بين الهلال وبوهانج

Print
اللقاء يُنقل بصوت "العتيبي" و"الحربين"

SSC: حشد بشري وتقني من أجل النهائي الآسيوي.. بين الهلال وبوهانج

بدأت قنوات SSC (شركة الرياضة ) عند الساعة الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء، النقلَ المباشر لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021، والذي يجمع الهلال السعودي ونظيره بوهانج الكوري، حينما يلتقي الطرفان على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض عند السابعة من مساء اليوم.

ويبدأ البث التلفزيوني عند الثانية ظهرًا من خلال استضافة عدد من الإعلاميين للحديث عن النهائي المنتظر، ومن ثم عرض لمسيرة الفريقين في المسابقة حتى الوصول إلى نهائي القارة.

ويستضيف الزميلان محمد خاتم وتركي شديد في "من الملعب" كلًّا من حارس مرمى الهلال (السابق) محمد الدعيع ولاعب الهلال أحمد الحربي السابق، والإماراتي عائض مبخوت والعماني أحمد حديد.

فيما يستضيف الزميل عبدالعزيز البكر في الاستديو التحليلي: عمر الغامدي، وإبراهيم العنقري، وسيعلق على المباراة فهد العتيبي وعيسى الحربين من خلال قنوات SSC-HD.

SSC: حشد بشري وتقني من أجل النهائي الآسيوي.. بين الهلال وبوهانج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد فتح باب العمرة.. ضوابط واشتراطات دخول السعودية (تفاصيل كاملة)

بعد فتح باب العمرة.. ضوابط واشتراطات دخول السعودية (تفاصيل كاملة)

السعودية تكشف عن اشتراطات حصول المصريين على تأشيرات العمرة

السعودية تكشف عن اشتراطات حصول المصريين على تأشيرات العمرة

هل ظهر «أوميكرون» في السعودية... السلطات الصحية تكشف الحقيقة

هل ظهر «أوميكرون» في السعودية... السلطات الصحية تكشف الحقيقة

جسر الملك فهد يوضح إجراء مخالفات المركبات السعودية المسافرة للبحرين

جسر الملك فهد يوضح إجراء مخالفات المركبات السعودية المسافرة للبحرين