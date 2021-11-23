بالصور.. هذه القمم الجبلية الأعلى في دول الخليج.. و"الشمس والسودة" يتصدران

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من 3 آلاف إلى 100 متر تتوزع في دول المجلس

هل أنت من محبي تسلق القمم الشاهقة؟ أو من هواة المناطق الجبلية حيث الهواء النقي، ومناطق جذب محبي ممارسة الأنشطة الخارجية؛ حيث يتحول الطقس ليصبح أكثر برودة مع دخول شهر نوفمبر من كل عام؟

وتتوافر القمم والمناطق الجبلية في دول الخليج العربية، ومع الإجازات الدراسية تستعد لاستقبال الزوار على قممها.

وهناك 6 قمم جبلية خليجية هي الأعلى؛ حيث تشكل الإطلالة من أعلاها مناظر ساحرة تستحق الزيارة حيث الطبيعة وما تحويها من مناظر خلابة تؤجج مشاعر الكثيرين وتذهب عقولهم، كيف نبت الشجر المثمر أعلى الجبال؟ هنا تتميز منطقة الخليج بأعلى القمم الجبيلة التي تصل إلى آلاف الأمتار!

جبل شمس.. عمان

الأعلى خليجيًّا ويمتاز بإطلالاته الرائعة على العديد من المناظر الجيولوجية فضلًا عن مناخه المعتدل ومسارات المشي على الجبال ومغامرات الطرق الصعبة وصخوره الرسوبية، وأشجاره التي تتكاثر في أعلى قمته كشجرة العلعلان، ويصل طول الشجرة إلى 10 أمتار.. "جبل شمس" هذا الجبل الذي يصل ارتفاعه إلى 3.009 أمتار فوق مستوى سطح البحر، ويعد أعلى قمة جبلية فهو يقع في قلب سلسلة جبال الحجر الغربي في ولاية الحمراء بـسلطنة عمان.

جبل السودة.. السعودية

يأتي في المركز الثاني خليجيًّا والأول في المملكة العربية السعودية؛ حيث يبلغ ارتفاعه إلى 3007م عن سطح البحر وأهم جبال المملكة وأكثرها جذبًا للسياح من مختلف الدول؛ وذلك نظرًا لما يتمتع به من طبيعة خلابة.. ويكتسي الجبل بغابات كثيفة من أشجار العرعر التي تعطيه منظرًا جماليًّا رائعًا وتعيش فيها أنواع مختلفة من الحياة الفطرية في تلك المرتفعات الجبلية.

جبل جيس.. الإمارات

أعلى قمة جبلية في الإمارات، ويتميز بإطلالة الساحرة على سلسلة جبال الحجر، ويمثل وجهة رائدة تعكس التطلعات السياحية اللا محدودة لإمارة رأس الخيمة فهو ركيزة أساسية للنموذج السياحي الجديد القائم على المغامرات والاستدامة والسياحة الصديقة للبيئة في رأس الخيمة، ويبلغ ارتفاعه 1934 مترًا، ويحتوى على 100 نوع من النباتات المحلية؛ منها الزنبق، وأزهار السوسن، والنباتات العشبية والعطرية والطبية، بجانب التين البري الذي ينمو على الجبل فهو غير مخصص للاستهلاك البشرى ويشكل غذاءً للحيوانات والحشرات والدبابير كذلك اللوز العربي.

جبل المطلاع.. الكويت

المطلاع هو سلسلة من المرتفعات التي تعتبر مدخلًا إلى الجهراء، وهي من ضمن مناطق محافظة الجهراء غرب الكويت، وتبعد عن العاصمة قرابة 40 كيلومترًا وتعد مرتفعات المطلاع أحد أبرز السمات الجغرافية لمظاهر السطح في الجهراء؛ حيث يبلغ ارتفاعه 306 أمتار فوق مستوى سطح البحر.

هذه التلال الصحراوية الوحيدة توفر إطلالة رائعة على كامل مساحة خليج الكويت، وإذا كنت ترغب في عيش تجربة الصحراء على أصولها، قم بالقيادة على طول الطريق الممتد على الجانب الجنوبي الشرقي من التلال؛ حيث قد ترى الجمال تتجول وترعى العشب الخشن المنتشر في المنطقة؛ بينما في الربيع تكسو التلال براعم جديدة وزهور برية.

جبل الدخان.. البحرين

تكسو الهالات الضبابية قمته، فيحسبها الناظر دخانًا، كما أنه أحد أبرز المعالم السياحية في مملكة البحرين؛ كونه يقع في المحافظة الجنوبية منها، ويبلغ ارتفاعه 122 مترًا، ويُعتبر هذا الجبل هو النقطة الأعلى في مملكة البحرين، وسمي هذا الجبل باسم جبل الدخان، نسبةً إلى الضباب الكثيف الذي يحيط به خلال الأيام ذات الرطوبة، ويلاحظ انتشار الكهوف الكثيرة والآثار التاريخية المكتشفة فيه التي ترجع إلى العصر الحجري.

جبل قرين.. قطر

جبل قرين الذي يُعرف بأبو البول؛ هذا الجبل يمثل أعلى نقطه في دولة قطر؛ حيث يبلغ ارتفاعه نحو 103 أمتار، أي حوالى 338 قدمًا، عند جبل دخان في الغرب.

هذه التلة عبارة عن مجموعة من الانحدارات المنخفضة تمتد من الشمال إلى الجنوب، وتتكون معظم أراضيها من سطح صخري منبسط وبعض التلال الكلسية والهضاب، والتي غالبًا ما توجد في منطقة دخان في الغرب.