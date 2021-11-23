للحصول على قرض بمليون جنيه.. ضبط تاجر أجهزة كهربائية قدّم كشف حساب بنكي مزور

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط تاجر أجهزة كهربائية بالإسماعيلية، لقيامه بتقديم كشف حساب بنكي مزور باسم شركته لأحد البنوك للحصول على قرض مالي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بالإسماعيلية، بالتقدم بكشف حساب بنكي مزور لمسؤولي أحد البنوك للحصول على قرض تجاري بمبلغ مليون جنيه.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر أجهزة كهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثان، والذي تقدّم لمسؤولى البنك طالبًا الحصول على قرض تجاري بمبلغ مليون جنيه، ومن ضمن المستندات المقدمة منه كشف حساب بنكي مزور باسم شركة لتجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية المملوكة له منسوب صدوره لأحد البنوك «على خلاف الحقيقة» للحصول على ذلك القرض.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وقيامه بتزوير كشف الحساب عن طريق استخدام أحد برامج التعديل والحذف وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته.