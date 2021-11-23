ضبط متهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الدقهلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، أحد الأشخاص بالدقهلية، لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه ببيع العملات الأجنبية قيمة السلع والمنتجات التي تصدرها الشركة محل عمله للخارج والتي ترد على حسابات الشركة من عملائها بالخارج بالعملة الأجنبية، حيث يقوم بسحبها وبيعها لراغبي الحصول عليها من التجار والمستوردين خارج نطاق السوق المصرفية، مقابل قيامهم بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري بحسابات بنكية خاصة به قام بفتحها خصيصًا لذلك الغرض.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي بلغ مليون و610 آلاف جنيه.