إنشاء ٨ مشروعات في مركز كفر صقر بتكلفة ٤٤.٤ مليون جنيه

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معدلات أداء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمعرفة جهاز تعمير سيناء بمركز كفر صقر، والبالغ عددها 8 مشروعات بقطاعي الطرق والكباري ،والشباب والرياضة، بتكلفة 44 مليون و470 ألف جنيه، للوصول إلى بنية تحتية سليمة بقطاع الطرق والكباري ،ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز‏ والمدن لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أن مركز كفر صقر يشهد تنفيذ عدة مشروعات منها إنشاء كوبري سيارات بجوار كوبري حانوت عامر عند ك ٥٫٥ على طريق حانوت بمركز كفر صقر بتكلفة 4 مليون و400 ألف جنيه، وإنشاء ورصف طريق مصرف بحر مشتول بقرية نجوم ،وطريق الوحدة الصحية بقرية ابن العاص، وطريق مطش حتى مدرسة ابن العاص، وطريق المقابر من السالمي حتى ترعة الرباعي، بإجمالي أطوال ٢ كم وعرض ٦ م وبتكلفة 3 مليون و300 ألف جنيه، بالإضافة إلى عملية تعلية دور بكل من مبني دار مناسبات قرية البوها البلد، ومبني دار مناسبات البوها المحطة ،و مجمع خدمات المؤانسة بتكلفة 2 مليون و220 ألف جنيه.

وأضاف أنه جاري تنفيذ أعمال رصف طريق أبوالشقوق دوش على مصرف حادوس بطول ٢٫٥ كم وعرض ٦ م ،وأعمال رصف طريق الترعة المغطاة باتجاه المقابر بكفر السويركي طول ١٫٥ كم وعرض ٦ م وبتكلفة 8 مليون و140 ألف جنيه، وكذلك إنشاء ورصف طرق «مدخل عزبة صدقي بطول ٥٠٠ م، طريق المقابر بطول ٧٥٠ م ببني حسن مركز ومدينة أولاد صقر، طريق نايف دوش بطول ٢٠٠ م ،طريق حانوت من الكوبري الكبير حتي كوبري السكة الحديد بطول ٣٥٠ م، بإجمالي أطوال ١٫٨ كم وعرض ٦ م وبتكلفة 5 مليون جنيه، ناهيك عن رفع كفاءة طريق الحوامدة سنجها شيط الهوي بطول ٣ كم وعرض ٧ متر ،وإنشاء حائط ساند من الخرسانة العادية على ترعة سنجها الشرقي بطول ٦٠٠ متر وارتفاع ٦٫٤ م بتكلفة 14 مليون جنيه، فضلا عن رصف طريق المصنع وطريق المقابر بالمنشية الجديدة بالمؤانسة بطول ١ كم وعرض ٦ م، وإنشاء حائط ساند بطريق المصنع بالمنشية الجديدة بطول ٥٠ م وارتفاع ٨٫٢٥ م بمركز بتكلفة 2 مليون و970 ألف جنيه، وإنشاء مركزي شباب شيط الهوي، والبوها المحطة بتكلفة 4 مليون و270 ألف جنيه.

أكد المحافظ على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، للإنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقاً للمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.