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لقى شخصا مصرعه، فيما أصيب 5 آخرين في 3 حوادث سير بطرق المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، أخطارا من عمليات النجدة، بمصرع شخص واصابة 5 آخرين في 3 حوادث سير بطرق المحافظة.

حيث لقي حسن سعيد حسن عزام، 28 سنة، مزارع، مقيم بقرية البجهور بمركز العدوة، مصرعه في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق القرية، واصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بتروسيكل بطريق الصعيد الصحراوي الغربي بمدخل مركز العدوة، واصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية البهنسا، بمركز بني مزار.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية للعلاج، والتحفظ على جثة المتوفي والمركبات تحت تصرف النيابة العامة.