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30 طعنًا في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة

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30 طعنًا في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة 30 طعنًا في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة

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أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، أنها تلقت (30) طعنًا في 4 كليات هي الاقتصاد والعلوم السياسية، والهندسة، والزراعة، والتمريض، وذلك ضمن الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2021- 2022، ومن المقرر أن يتم فحص الطعون اليوم، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية غدًا الأربعاء 24 نوفمبر.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الدعاية الانتخابية ستبدأ يوم الخميس 25 نوفمبر، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وجولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.

المصرى اليوم

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