مدمرة حربية أمريكية تعبر مضيق تايوان.. وبكين تحذر واشنطن: «كفى لعبًا بالنار»

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أبحرت سفينة حربية أمريكية مجددا عبر مضيق تايوان،اليوم الثلاثاء في إطار ما يسميه الجيش الأمريكي نشاطا اعتياديا .

لكن الحكومة الصينية أعربت عن رفضها الشديد لهذا التحرك، متهمة واشنطن بمحاولة إثارة التوترات الإقليمية .

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان في موجز صحفي اليوم، إن بلاده تعتبر العمليات الدورية للسفن الأمريكية في مضيق تايوان، بمثابة استعراض للقوة.

وحث الدبلوماسي الصيني في تعليقه على مرور المدمرة عبر المضيق، واشنطن على التوقف عن «اللعب بالنار»، على حد تعبيره

في حين قالت البحرية الأمريكية إن المدمرة ميليوس وهي ضمن فئة مدمرات أرلي بيرك التي تحمل صواريخا موجهة قامت «بعبور اعتيادي عبر مضيق تايوان» في منطقة المياه الدولية وفقا لما ينص عليه القانون الدولي.

وأضافت البحرية الأمريكية: «مرور المدمرة عبر مضيق تايوان يوضح التزام الولايات المتحدة بنهج العبور الحر والمتاح للجميع بين المحيطين الهندي والهادي. الجيش الأمريكي يطير ويبحر ويقوم بعملياته في أي مكان يسمح به القانون الدولي».

وعلى الجانب الآخر قال المسؤول الصيني تشاو لي جيان «في الفترة الأخيرة، تقوم السفن الحربية الأمريكية باستعراض عضلاتها في مضيق تايوان بحجة ضمان حرية الملاحة. هذا ليس التزاما بالحرية والانفتاح، بل أعمال لتقويض السلام والاستقرار الإقليميين».

وشدد الدبلوماسي الصيني، على أن المجتمع الدولي يدرك تماما حقيقة نوايا الأمريكيين.

وأضاف: «ستدافع الصين بحزم عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها. ويتعين على الولايات المتحدة تصحيح أخطائها والتوقف عن اللعب بالنار، والقيام بما يسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين».

يذكر أن الجيش الصيني أدان الولايات المتحدة وكندا لإرسال كل منهما سفينة حربية عبر مضيق تايوان، قائلا إنهما يهددان السلام والاستقرار في المنطقة.

وتؤكد الصين إن تايوان جزء من أراضيها، وقام سلاح الجو الصيني بمهام متكررة في منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة على مدار العام الماضي ما أثار غضب العاصمة تايبه.

وتصف بكين وضع تايوان بالمسألة الأكثر حساسية وأهمية في علاقاتها مع واشنطن.

والولايات المتحدة مثل معظم الدول ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان لكنها أهم داعم دولي لسلطات الجزيرة ومورد للأسلحة.

وكانت سفن البحرية الأمريكية تعبر مضيق تايوان شهريا تقريبا، وهو ما كان يثير غضب بكين.

كما يرسل حلفاء الولايات المتحدة السفن من حين لآخر عبر المضيق كما فعلت بريطانيا في سبتمبر الماضي.