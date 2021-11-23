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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جائحة فيروس كورونا أكدت على أهمية التكامل الإقليمي على أهمية التكامل الإقليمي والعمل المشترك لمواجهتها والحفاظ على صحة مواطنينا.

وأضاف السيسي خلال كلمته أمام قمة «الكوميسا»، الثلاثاء، أنه «الأمر الذي ترى مصر أهمية قيام السوق المشتركة بدراسته على وجه السرعة والعمل على وضع خطة واضحة لتنمية التكامل الإقليمي في هذا القطاع فضلًا عن موائمة السياسات الوطنية لضمان سهولة نفاذ المنتجات الطبية والدوائية بين الدول الأعضاء».

وتابع: «كما يتعين علينا جميعًا المضي قُدمًا لرفع الوعي لدى مواطني الإقليم للاستفادة من اللقاحات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا لمنع تفشيه في دول الإقليم».

كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أشار إلى أن قمة تجمع «الكوميسا» ستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع.

بالإضافة إلى إطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١- ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.