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قافلة طبية مجانية لقرية جدة في الوادي الجديد

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قافلة طبية مجانية لقرية جدة في الوادي الجديد قافلة طبية مجانية لقرية جدة في الوادي الجديد

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أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه تم إطلاق قافلة طبية مجانية، اليوم الثلاثاء، لمدة يومين، بقرية جدة في مركز باريس، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال «محروس» القافلة تضم كافة التخصصات الطبية وتشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية اللازمة للمرضى.

وأشار، إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات وإجراء العمليات بالمجان.

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