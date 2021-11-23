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«تعليم الإسكندرية»: تصريف المياه المتراكمة داخل أفنية المدارس استعدادا لعودة الدراسة

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«تعليم الإسكندرية»: تصريف المياه المتراكمة داخل أفنية المدارس استعدادا لعودة الدراسة «تعليم الإسكندرية»: تصريف المياه المتراكمة داخل أفنية المدارس استعدادا لعودة الدراسة

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قال الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، أنه تمّ تشكيل غرف عمليات بجميع مدارس المحافظة والإدارات التعليمية الثماني وغرفة عمليات مركزية بالمديرية، لمتابعة تصريف كميات المياه المتراكمة في أفنية وطرقات المدارس نتيجة سقوط الأمطار بغزارة على جميع أنحاء المحافظة وتعرض البلاد لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضح (سعد)، أنه تم تصريف المياة المتراكمة داخل المدارس بالتواصل مع جميع الأحياء والمرافق العامة وغرفة عمليات المحافظة، وكذلك جار الانتهاء من تجهيز الشوارع المؤدية للمدارس في إطار الاستعداد لعودة انتظام الدراسة صباح غدٍ الأربعاء 24 من نوفمبر الجاري.

يُذكر أن الإسكندرية تعرضت لموجة شديدة من عدم استقرار الطقس خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى سقوط كميات كبيرة من الأمطار.

المصرى اليوم

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