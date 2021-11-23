  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جهود مكثفة لتطعيم المترددين على المصانع وإدارات المرور والمحاكم في الشرقية

Print
جهود مكثفة لتطعيم المترددين على المصانع وإدارات المرور والمحاكم في الشرقية جهود مكثفة لتطعيم المترددين على المصانع وإدارات المرور والمحاكم في الشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، جهودها المكثفة لتطعيم العاملين والمواطنين المترددين على المراكز الطبية، والوحدات الصحية، وإدارات المرور، والمحاكم، ومكاتب تصاريح العمل، بمختلف أنحاء المحافظة، وكذلك العاملين بالمنشآت الصناعية، ومراكز الشباب والمترددين عليها، وتطعيم المواطنين بدار المناسبات بالقري والنجوع، والمترددين على المستشفيات الحكومية والخاصة.

وذلك بالإضافة إلى إنتشار العيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، والتي تجوب القري والنجوع، والميادين والشوارع الرئيسية بالمدن، بلقاح ، فضلا عن تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية، واستخراج الشهادات المعتمدة للراغبين في استخراجها، مع التنبيه عليهم بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المتحور الجديد».. تحذير برلماني من التهاون في الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

«المتحور الجديد».. تحذير برلماني من التهاون في الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا

68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا

وزير الصحة يكشف تفاصيل المتحور الجديد لفيروس كورونا

وزير الصحة يكشف تفاصيل المتحور الجديد لفيروس كورونا

عبد الغفار: مسحة كورونا قادرة على اكتشاف الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا

عبد الغفار: مسحة كورونا قادرة على اكتشاف الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا