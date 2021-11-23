جهود مكثفة لتطعيم المترددين على المصانع وإدارات المرور والمحاكم في الشرقية

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واصلت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، جهودها المكثفة لتطعيم العاملين والمواطنين المترددين على المراكز الطبية، والوحدات الصحية، وإدارات المرور، والمحاكم، ومكاتب تصاريح العمل، بمختلف أنحاء المحافظة، وكذلك العاملين بالمنشآت الصناعية، ومراكز الشباب والمترددين عليها، وتطعيم المواطنين بدار المناسبات بالقري والنجوع، والمترددين على المستشفيات الحكومية والخاصة.

وذلك بالإضافة إلى إنتشار العيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، والتي تجوب القري والنجوع، والميادين والشوارع الرئيسية بالمدن، بلقاح فيروس كورونا، فضلا عن تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية، واستخراج الشهادات المعتمدة للراغبين في استخراجها، مع التنبيه عليهم بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.