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هبوط الأسهم الأوروبية نتيجة ارتفاع إصابات «كورونا».. ومخاوف من زيادة الفائدة

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هبوط الأسهم الأوروبية نتيجة ارتفاع إصابات «كورونا».. ومخاوف من زيادة أسعار الفائدة هبوط الأسهم الأوروبية نتيجة ارتفاع إصابات «كورونا».. ومخاوف من زيادة الفائدة

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هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع، الثلاثاء بعد أن أدت عودة ظهور الإصابات بـ «كوفيد-19» والمخاوف المتعلقة برفع الفائدة إلى تراجع المعنويات قبل صدور قراءات سريعة عن النشاط التجاري في منطقة اليورو.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1%، بعد أن حذت الأسواق الآسيوية حذو «وول ستريت» منخفضة نتيجة إعادة ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لفترة جديدة مما عزز الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2022.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا 2.5% مع تأثير احتمال أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على جاذبية قطاع التكنولوجيا الذي ينمو بشكل كبير.

وتراجعت أسهم شركات السياحة 0.9% بعد أن وجهت الولايات المتحدة تحذيرا من السفر إلى ألمانيا والدنمرك بسبب ارتفاع إصابات كوفيد-19 في حين تراجعت أسهم شركات النفط 0.3 % نتيجة تراجع أسعار النفط الخام وسط توقعات متزايدة بأن تفرج الولايات المتحدة واليابان والهند عن كميات من احتياطياتها من النفط الخام لخفض الأسعار.

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