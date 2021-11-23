إقبال ملحوظ على المبادرة الرابعة للسداد النقدي الفوري لـ«دعم المصدرين»

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شهدت المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمتأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات إقبالًا ملحوظًا منذ فتح باب تلقى الطلبات بوزارة المالية، في أول نوفمبرالحالى؛ ما يعكس استمرارمسيرة نجاح هذه المبادرة الذي تجسد في المراحل الثلاث السابقة، على نحو يترجم المتابعة الدقيقة للدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، لهذا الملف الحيوى، وحرصه على توفيرالسيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج والمحفزة للقطاع التصديرى، تحقيقًا للتكليف الرئاسي بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى ١٠٠ ملياردولارسنويًا، لدفع عجلة الاقتصاد القومى ورفع معدلات النمو وجذب استثمارات جديدة.

واشارمعيط إلى التكليفً الرئاسي بسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، للشركات المصدرة؛ بما يجعلهم أكثر قدرة على توسيع أنشطتهم الإنتاجية وتعظيم صادراتهم بمختلف الأسواق العالمية.

أوضح وزير المالية في بيان صحفى- الثلاثاء- أن الحكومة استطاعت مساندة القطاع التصديرى، عبرعدة مبادرات، بنحو ٣٠ مليارجنيه تم صرفها لأكثرمن ٢٥٠٠ شركة مصدرة حتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه للقطاع التصديرى من قبل.

قال المصدرون المتقدمون للاستفادة بالمرحلة الرابعة بمبادرة «السداد النقدى الفورى»، إن إتاحة السيولة النقدية تُمكننا من زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع وأداء ما علينا من التزامات.

أكد عبدالغنى إبراهيم، مديراللوجستيات والدعم بشركة «نايل جاردن» للصناعات الغذائية، أن المبادرة تسهم في زيادة إنتاجهم، لأنهم يتلقون مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفرلهم إمكانية شراء المادة الخام؛ ويرفع قدرة المنتج المحلى على المنافسة بالأسواق الخارجية، ويحسن مناخ الأعمال في مصر، ويشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في السوق.

واشارابراهيم إلى أنهم صرفوا جزءًا كبيرًا من مستحقاتهم خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وحرصوا على الانضمام للمرحلة الرابعة للحصول على باقى مستحقاتهم المتأخرة.

أضاف أحمد نبيل، رئيس قسم دعم الصادرات في شركة «مصرلصناعة الزجاج»، أنهم فورعلمهم بالمبادرة اتجهوا إلى وزارة المالية وصرفوا خلال المراحل الثلاث الماضية معظم مستحقاتهم؛ مما يؤدى إلى تحسن منتجاتهم وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، موضحًا أنهم أصبحوا يصرفون مستحقاتهم بشكل دورى خلال فترة قصيرة تصل إلى ثلاثة أشهر؛ بما انعكس إيجابيًا على أرقام المبيعات في الشركة.

أشارعمرومطاوع، مديرالحسابات بمصنع «كينج ميرلاند للملابس»، إلى أنهم بالمتابعة الدائمة مع وزارة المالية تعرفوا على المبادرة واشتركوا بها على الفور، وبالتواصل مع صندوق تنمية الصادرات حصلوا على معظم مستحقاتهم؛ بما ينعكس على دورة رأس المال في الشركة إيجابيًا، ويسهم في تعزيزتواجد المنتجات المصرية بالخارج.

قال محمد عبدالمحسن، المديرالمالى بمصنع «جناتكس للغزل والنسيج»، إن المصنع واجه مشكلة في سداد الالتزامات الخاصة به، إلا أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» أسهمت في سداد جزء كبيرمن التزامات المصنع؛ بما أدى إلى دوران عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاجية؛ على نحو انعكس في تعظيم صادراته بالخارج.

أضافت عُلا عادل مصطفى، الممثل القانونى لشركة «جرين ماستر للاستيراد والتصدير» أن دورة رأس المال بالشركات المُصدرة تحسنت بشكل واضح نتيجة لمبادرات دعم الصادرات، مشيرة إلى أن سوق الصادرات المصرية يبشربالخيرحيث تتصاعد قيمتها تدريجيًا إلى الأعلى نتيجة للدعم المقدم للشركات والمصانع المصدرة.

أكد صفوت لوقا، ممثل شركة مصرللصناعة والتجارة «منترا»، أن الشركة حرصت على المشاركة في المراحل الأربع لمبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين؛ مما أسهم في تسهيل حصول الشركة على مستحقاتها؛ واستمرار تطوير خطوط الإنتاج وتأهيل الكوادر البشرية.

أضاف أن هذه المبادرة تعد من أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الخاص مؤخرا، حيث تسهم في توفير السيولة النقدية التي تُمَّكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء والحفاظ على العمالة، وتعزيز تنافسية المنتج المصرى، ودعم الاقتصاد القومى.

قال كريم رمضان، ممثل شركة «فريش بوكس» للحاصلات الزراعية، إن هذه المبادرة أسهمت في تقديم دعم كبير لقطاع الحاصلات الزراعية، وتحسين أوضاعه مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة بعد جائحة كورونا، التي أحدثت أزمات في العديد من القطاعات.

أكد بسام محمد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضوالمنتدب لشركة «اسبيرانزا» للملابس الجاهزة، أن هذه المبادرة تعد بمثابة «المنقذ» للقطاع الخاص، خاصة بعد أزمة كورونا وما نتج عنها من تداعيات سلبية أثرت على جميع القطاعات.

أضاف أن ما تحصل عليه الشركات في الوقت الحالى من دعم المصدرين يساعدها في تطوير خطوط الإنتاج وزيادة العمالة، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الملابس.

قال السيد عبدالناصر، ممثل شركة «إيجيبت هيربس» للحاصلات الزراعية، إننا حريصون على المشاركة في مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، منذ إطلاقها بما يساعدنا على توفير السيولة النقدية اللازمة لزيادة حجم صادرات القطاع الزراعى.

أكد طاهر طلبه، ممثل قطاع التسويق بشركة «جولدن سبايسز» للحاصلات الزراعية، أن هذه المبادرة تسهم في دعم السوق المحلية وتعزيز الصادرات أيضًا، موضحًا أن استمرار دعم الدولة للقطاع الخاص يساعد في توفيرالسيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرارعجلة الإنتاج.