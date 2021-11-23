بعد انتهاء «المكنسة».. تكليف رؤساء أحياء الإسكندرية بتأمين وصيانة أعمدة الإنارة (صور)

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والمختصين باستمرار أعمال تأمين أعمدة الإنارة العامة حرصاً، وتأمين لوحات الكهرباء التي تضررت من نزول الأمطار الغزيرة وذلك حرصاً على سلامة المواطنين، وخاصة بعد انتهاء نوة المكنسة.

وفي هذا الصدد، قامت إدارات الكهرباء في الأحياء بالتعامل الفوري مع البلاغات الواردة من المواطنين، ومن غرفة العمليات لتأمين أي عمود إنارة يشكل خطورة على حياة المواطنين، كما تم إصلاح الأعطال بالكابلات الرئيسية وذلك بالتنسيق مع إدارة شبكات الكهرباء المختصة.

كما تم تركيب أبواب لأعمدة الإنارة بدلا من المفقودة في نطاق الأحياء، كما تم التعامل مع جميع البلاغات الوارد من غرفة عمليات المحافظة وعمل الصيانة اللازمة وتأمين لوحات الكهرباء منعا لحدوث أي ماس كهربائي يمثل خطورة على المواطنين، وكذلك تم رفع وتبديل أي أعمدة إنارة أتلفها سوء الطقس.

بعد انتهاء "المكنسة" .. تكليف رؤساء الأحياء بتأمين وصيانة أعمدة الإنارة العامة (صور)

بعد انتهاء "المكنسة" .. تكليف رؤساء الأحياء بتأمين وصيانة أعمدة الإنارة العامة (صور)

بعد انتهاء "المكنسة" .. تكليف رؤساء الأحياء بتأمين وصيانة أعمدة الإنارة العامة (صور)

بعد انتهاء "المكنسة" .. تكليف رؤساء الأحياء بتأمين وصيانة أعمدة الإنارة العامة (صور)