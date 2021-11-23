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تحدث الشاعر الغنائي جمال بخيت عن السعي وراء الأغاني الشعبية وما الأسباب وراء استعمال الألفاظ المتدنية بأغاني المهرجانات.

وقال «بخيت» خلال برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: «يوجد أكثر من جانب للقضية، أولهم لما تغيب مؤسسات الدولة اللي أنتجت 80% من أغاني الزمن الجميل، مثل الإذاعة المصرية ومدينة الإنتاج الإعلامي عن إنتاج الاغاني حاليًا.. كل هذه المؤسسات توقفت تمامًا عن الإنتاج».

واستطرد: «أي شاعر أو ملحن متميز يروح فين؟ الدولة أنتجت موكب المومياوات اللي بيوصف حضارتك المصرية اللي علمت الناس الفن والغناء والفلك من 7 آلاف سنة، ولولا أن الدولة شاركت في إطلاق الموكب، لما شاهدنا (ترنيمة إيزيس) أو الموكب بهذا الشكل الرائع، ونحن نريد هذه الروح».

وتابع: «هاني شاكر الذي معك الآن على الهواء وقف أمام لجنة لتقييم صوته والفنان عبدالحليم حافظ وشادية وغيرهم وقفوا أمام لجان، وفي العالم تأسست أكاديميات للفنون يعني أصبح فيه اعتراف عالمي أن جانب من الفن علمي، وليس الفن عبارة عن إجرام وكلمات، مكانها ليس محكمة الجنايات بل بوليس الآداب».

واستكمل: «وأتحدى أي واحد يقرأ كلمات هذه الأغاني على الهواء أو يطلع بث مباشر ينطقها، من العيب أن يكون هذا هو عنوان الفن المصري وعيب علينا أن نأتي بهؤلاء المغنيين ليغنوا تلك الكلمات في المهرجانات الفنية، كما أنه ليس من العيب أن تقدم نقابة التمثيل أو الغناء تصريحات للغناء أو التمثيل لمن يرغب في التميل أو الغناء.. ولا أحد يمنع موهبة جيدة».

وكان نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر ضيفًا بتلك الحلقة ويتحدث عن الغناء الشعبي وأغاني المهرجان، كما كان يستمع إلى «بخيت» مؤيدًا لكلماته.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية قررت، منذ أيام، منع عدد كبير من مطربو المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة، حسبما أكد منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة، حمو بيكا، حسن شاكوش، وتقرر إلغاء التصريح السنوي لـ «كزبرة وحنجرة- مصطفى زكريا محمد على الشهير ب مسلم- أبوليله- أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة- حمو طيخا- ريشة كوستا سمارة- شواحة- ولاد سليم- العصابة- الزعيم- علاء فيفتي- فرقة الكعب العالي- مجدي شطة- وزة مطرية- شكل- عمرو حاحا».

وأكدت النقابة في بيان لها: «يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الإختبارات».