سما ابراهيم: «دور زينب في مسلسل موضوع عائلي مفاجأة»

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تخوض الفنانة سما إبراهيم مغامرة جديدة من خلال مسلسل «موضوع عائلي»، للمخرج أحمد الجندي، والذي يعد أول بطولة مطلقة للنجم ماجد الكدواني في الدراما التلفزيونية، والمقرر عرضه الخميس، عبر منصة شاهد الرقمية.

وقالت «سما»: «المسلسل انساني مع قراءتي الأولى للورق شعرت أنني أمام رواية إنسانية شيّقة ومليئة بالأحاسيس والقضايا التي تهمّ كل أسرة، أغير جلدي تمامًا من خلاله في شخصية زينب التي مثّلت تحدياً كبيراً لي، فهي أشبه بالسهل الممتنع، إذ قد تبدو زينب في الظاهر نموذجاً متكرراً لكن اختلافها الفعلي يكمن في كمّ المشاعر الهائل الذي تختزنه داخلها، مما يضعها في مواقف قد تبدو كوميدية أحياناً».

من جانبه أعرب محمد شاهين عن سعادته بالتعاون مع المخرج أحمد الجندي، وأضاف: «يحمل»موضوع عائلي«الكثير من الأحاسيس والأفكار ضمن طابع اجتماعي كوميدي خفيف ومحبب وقريب من القلب». كما تحدث شاهين عن شخصية خالد التي يقدمها، فقال: «يعيش خالد حالة خاصة إذ لديه مشكلة كبيرة في حياته، فثمّة من يهدده طواله الوقت، لذا يحاول حلّ مشكلته بطرق ملتوية رغم قناعته بأنه يقوم بالتصرف الصحيح.» وختم شاهين: «سارة هي ابنة أخته التي التي يحبها طبعاً، ولكنه في مواجهة التهديد الذي يعشيه سيرجّح مصلحته فوق أي اعتبارٍ آخر».

بينما أكد الفنان طه دسوقي العمل انه يجسد خلال الاحداث شخصية «حسن» ابن أخت الأستاذ ماجد الكدواني، مشيرًا إلى ان الدور يشبه نوعاً ما طبيعته الشخصية، يؤثر حسن في الأحداث وخاصة من خلال علاقته بـ سارة التي ستكون على عدة مستويات تبدأ ما بين القرابة والإعجاب، لتتغير لاحقاً مع تقدّم الحلقات.«

المسلسل فكرة واخراج احمد الجندي، بطولة ماجد الكدواني، محمد شاهين، رنا رئيس، سما إبراهيم، طه الدسوقي، انتاج أحمد الجنايني، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف في كل حلقة من بينهم الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، بيومي فؤاد، علاء مرسي، شيرين رضا وعدد كبير من النجوم، كتب حلقاته كل من محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال ويتكون من 10 حلقات فقط.