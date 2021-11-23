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القبض على مدير جمعية زراعية بتهمة الاختلاس في سوهاج

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القبض على مدير جمعية زراعية بتهمة الاختلاس في سوهاج القبض على مدير جمعية زراعية بتهمة الاختلاس في سوهاج

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، القبض على مدير جمعية زراعية بسوهاج، لاختلاسه مبالغ مالية من أموال الجمعية عهدته.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا بقيام مدير إحدى الجمعيات الزراعية بمحافظة بسوهاج، باختلاس مبالغ مالية من أموال الجمعية محل عمله والاستيلاء عليها لنفسه دون وجه حق.

بإجراء التحريات تأكدت صحة الواقعة، وتبين قيام مدير الجمعية «حاليًا بالمعاش» له معلومات جنائية، باستغلال موقعه الوظيفي إبان فترة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية قيمة أسمدة مدعمة من عهدته واختلاسها لنفسه وعدم توريدها لحساب الجمعية الزراعية محل عمله، مما أضر بالمال العام.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

المصرى اليوم

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