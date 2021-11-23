إيداع قاتل زوجته بالخصوص مستشفي الأمراض النفسية لبيان سلامة قواه العقلية

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قررت محكمة جنايات بنها إيداع تاجر متهم بقتل زوجته بالخصوص في محافظة القليوبية بدعوى شكه في سلوكها وادعائه الجنون والمرض النفسي مصحة الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية وندب لجنة خماسية جديدة بدلا من اللجنة التي أصدرت التقريرين السابقين بشأن المتهم والذي جاء بهما أنه سليم القوى العقلية وقت ارتكاب الحادث.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس محكمة جنايات بنها وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب ومحمود عبدالحميد السعدني وأمانة سر نادر السقا سكرتير الدائرة.

وحددت محكمة جنايات بنها جلسة اليوم الثاني من دور يناير المقبل لنظر الدعوى وعلى اللجنة إيداع تقريرها قبل الجلسة المحددة مع استمرار حبس المتهم.

تعود القضية إلى ورود بلاغ لأجهزة أمن القليوبية بالعثور على جثة «س. خ» مصابة بطلق ناري خرطوش داخل منزلها بالخصوص بأحد العقارات وتشكل فريق بحث جنائي وتوصلت جهود رجال المباحث إلى أن وراء الواقعة زوج المجنى عليها «ر. ف» تاجر ارتكب جريمته مدعيا سوء سلوكها وشكه فيها حيث أطلق عليها الرصاص من فرد خرطوش ما أسفر عن وفاتها وفر هاربا.

ألقي القبض على المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث وأحيل للنيابة حيث حاول خلال التحقيقات اإدعاء الجنون وأنه مصاب بحالة نفسية وقررت النيابة حبسه 4 أيام فيما أحالته النيابة الكلية ببنها للمحاكمة الجنائية ووجهت له تهمة القتل العمد لزوجته وحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.