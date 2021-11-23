أول تحرك برلماني ضد غرق غرق الإسكندرية.. واستدعاء المحافظ للمحاسبة

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تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب الحرية، بطلب إحاطة بخصوص ما تعرضت له الإسكندرية من غرق تام في نتاج الأمطار، وغرق عدد كبير من شوارع المحافظة نتيجة عدم قدرة محطات التصريف الخاصة بالأمطار على استيعاب تلك الكميات الكبيرة من مياه الأمطار.

وأضاف أن التصريحات التلفزيونية لمحافظ الإسكندرية غريبة بأن المحافظة قامت بتطهير جميع البلاعات لشفط الأمطار، ولدينا أسطول ضخم يعمل على جمع القمامة والمخلفات وشفط المياه وقمنا بصرف مليار 300 مليون جنيه لتحسين الصرف الصحي بالمحافظة.

وأوضح أن تلك التصريحات تنافي ما حدث من غرق الشوارع بسبب الأمطار، مازالت تؤثر بشكل كبير على الشوارع وتعطل حياة المواطنين، ولدينا صور حيه تؤكد ذلك.

وتساءل :«أين تطهير البلاعات لشفط الأمطار!!!، أين الادعاء بوجود أسطول ضخم يعمل على جمع القمامة والمخلفات وشفط المياه، وأين المليار 300 مليون جنيه لتحسين الصرف الصحي بالمحافظة كيف صرفت وأين صرفت!!«.

وتابع مهني: «أن هذا المبلغ والمخصص من أموال الخزانة العامة للدولة إذا ما صرف بشكل صحيح وحقيقي لكانت شبكة الصرف الصحي في الإسكندرية من أقوى شبكات الصرف الصحي بالشرق الأوسط».

واستطرد:«تصريحات محافظ الإسكندرية مازالت تثير حفيظة المواطنين وهو يخالف الواقع بان الإسكندرية لم تتعطل وتم السيطرة تراكم المياه والصور لم تنقل الصورة على طبيعتها ولا صحة لم يظهر المحافظة على أنها بحيرات في الشوارع».

واضاف مهني: «لا يوجد في الاسكندرية منظومة صرف أو بالوعات لتصريف المياه، رغم توافر الاعتمادات المالية الكبيرة من جانب فخامة الرئيس السيسي شخصيا».

وطالب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بفتح هذا تحقيق موسع بهذا الملف لمعرفة مصير المليار و300 الف جنية المخصصة لتطوير الصرف الصحي بالإسكندرية، والرد على أهم الأسئلة ما مدى الجاهزية في حالة سقوط الأمطار بغزارة مرة أخرى لمنع تكرار ما حدث!..

وطالب بالتحقيق الفوري ومعاقبة المسئولين عن شبكة الصرف الصحي ومحطات الصرف التي أظهرت عدم قدرة الشبكة والمحطات تحمل أمطار لم تتعدى فترتها الزمنية ساعة من الزمن.