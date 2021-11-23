تحصين ٥٨ ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالشرقية

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قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والتي بدأت أعمالها في 16 نوفمبر الجاري، قامت من خلال 180 لجنة بتحصين 58 ألف و141 رأس ماشية، وترقيم وتسجيل 1851 رأس ماشية، وذلك خلال الثلاث أيام الأولي من الحملة.

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية، وتم عقد 75 ندوة وجولة إرشادية لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، كما تم تنظيم 50 لجنة لمتابعة سير عمل اللجان وتذليل المعوقات لإنجاح الحملة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة، نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ،للحفاظ على الثروة الحيوانية.