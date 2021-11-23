بعد قليل.. وزير العدل السعودي في زيارة لمحكمة عابدين

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تستقبل محكمة عابدين بمنطقة وسط القاهرة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، يرافقه المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، في زيارة على هامش لقاء الوزيران.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، في ديسمبر الماضي، تفقدا مجمع محاكم عابدين بوسط القاهرة، عقب قيام وزارة العدل برفع كفاءة المبنى من الداخل والخارج وقاعات الجلسات وغرف المداولة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بالتطوير الذي تشهده محاكم مصر ومنها محكمة عابدين، إذ جرى تصميم أعمال الترميم على أحدث مستوى، والذي يتسم بالطراز المعماري المواكب لمنطقة وسط البلد، وما يشهده ميدان التحرير ومنطقة مصر الخديوية من تطوير.