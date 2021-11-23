الأهلي يفوز بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

في تأكيد جديد على ريادته العربية والقارية عانق النادي الأهلي المجد من جديد بتتويجه بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن العام الجاري 2021.

وتعتبر جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي من الجوائز المميزة، وتعنى بالإبداع في العمل الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم.

وكشفت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي العالمية، عن الفائزين في دورتها الـ11 في الفئات المختلفة، وزين سجل الفائزين النادي الأهلي في تكرار لحصده هذه الجائزة المهمة.

ودخل النادي الأهلي بين الفائزين بالجائزة، تحديدا على مستوى المجموعة الاقتصادية للنادي، حيث فاز بجائزة المؤسسة العربية.

وقالت القائمون على الجائزة إن المجموعة الاقتصادية للأهلي تعتبر مبادرة متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل المؤسسي.

وعلى الصعيد الرياضي أيضاً حقق الأهلي إنجازاً كبيراً هذا العام بعد فوزه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

ونشر عدد من الإعلاميين في الإمارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والمؤسسات الصحفية في الدولة الخليجية القوية خبر فوز الأهلي بجائزة الإبداع الرياضي للموسم الجاري.