اليوم.. استئناف جلسات إعادة محاكمة 9 متهمين في «أحداث اقتحام شرطة العدوة» في المنيا

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تستأنف اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثالثة، جلسات إعادة محاكمة 9 متهمين سبق معاقبتهم بالسجن ما بين السجن 3 – 15 عاما لتورطهم في أحداث اقتحام وحرق وسرقة محتويات مركز شرطة العدوة، شمال المنيا، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

تعقد هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أحمد الحنفي، واحمد السيد عبدالعزيز، وأمانة سر على حسن، واندراوس فهمي، حيث تستعرض قراراتها السابقة، وتناقش شهود الإثبات والنفي وسماع مرافعات الدفاع.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا عاقبت المتهمين الـ 9 بالسجن ما بين 3- 15 عاما، قبل 5 سنوات، وعقب القبض على بعضهم وإعادة إجراءات آخرين، تمت إعادة محاكمتهم.