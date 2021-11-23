من بينها «الصناديق الخاصة» وموازنة «الطرق».. 8 موضوعات على أجندة «خطة النواب»

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تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، 8 إجتماعات، وقال النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة ان الاجتماع الأول، الأحد المقبل، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الاقتصادية .

أما الاجتماع الثاني لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزارء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالاشتراك مع مكاتب لجان الصناعة والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، والاجتماع الثالث عقب انتهاء الجلسة العامة، الاثنين، لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ .

وأشار سالم إلى أن الاجتماع الرابع ،يوم الاثنين، لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰، اما الاجتماع الخامس الثلاثاء لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ ،و الاجتماع السادس عقب انتهاء الجلسة العامة لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة الطرق والكباري للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰، اما الاجتماع السابع فينعقد يوم الاربعاء الموافق لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰، وكذلك مناقشة برنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا .

اما الاجتماع الثامن فيناقش حساب ختامي موازنتي هيئتي المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالي ۲۰۲۱- ۲۰۲۰.