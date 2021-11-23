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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الرؤية المصرية لرئاسة الكوميسا، طرح عدد من المبادرات للمساهمة في تعميق التكامل في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بين دول الكوميسا على الأجلين القصير والمتوسط.

أضاف خلال كلمته أمام قمة «الكوميسا»، الثلاثاء، «بالنسبة للتكامل التجاري والإقليمي وإزالة العوائق الجمركية فإن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية التكامل الإقليمي والقاري وتسعى دائمًا لتنمية التجارة البينية في إطار هذا التكامل ولقد دأبت مصر منذ انضمامها للكوميسا على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها في إطار منطقة التجارة الحرة وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل».

تابع: «وتسعى مصر بالتنسيق مع الدول الأعضاء والأمانة العامة للعمل على إزالة أي عقبات تحول دون قيام الدول الأعضاء بتقديم الإعفاءات اللازمة بهذا الصدد، حيث اقترحت وضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري وهو الأمر الذي سيساهم في مشاركة الدول بفاعلية لتطبيق الامتيازات الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة لإقليم الكوميسا».

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أشار إلى أن قمة تجمع «الكوميسا» ستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع.

بالإضافة إلى إطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١- ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.